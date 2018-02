Türkiye’de Bir İlk: Beyond24, Film Endüstirisini Film İş Fuarı’nda Buluşturuyor

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Blue filminin yapımcısı ve Cannes Film Festivali’nde gösterim yapan (Djam) filminin ortak yapımcısı Güverte Film 03 – 04 Mart tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi Haliç Kampüsü’nde Türkiye’nin ilk Film İş Fuarı’nı sinema sektörüyle buluşturmaya hazırlanıyor. Türkiye’de ilk kez Beyond 24 kapsamında gerçekleşecek Film İş Fuarı, sektörün her düzeyinden katılımcıya hitap ederek, sektördeki işveren ve iş arayışındaki kişileri ortak bir platformda buluşturmayı hedefliyor. Beyond 24’te konferanslardan atölyelere, panellerden ustalık sınıflarına 60’a yakın etkinlik ve heyecan verici deneyimler katılımcılarını bekliyor.