11. Uluslararası Kısa Film Festivali, 24 – 27 Nisan 2018 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi tarafından düzenleniyor. Festival kapsamında yapılacak kısa film yarışmasının son başvuru tarihi 15 Mart 2018 olarak belirlendi. Sinema sektöründe keşfedilmeyi bekleyen genç isimleri sektöre kazandırmayı hedefleyen Uluslararası Kısa Film Festivali, 11. yılında Ulusal ve Uluslararası alanda Belgesel film ve Kurmaca film kategorileriyle kısa yoldan derdini anlatmanın peşine düşen film severleri bekliyor. 11. Uluslararası Kısa Film Festivali, yabancı kısa film örnekleri, çeşitli söyleşi ve paneller, workshoplar ve yarışma bölümleriyle herkesi bekliyor.