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İpekçe, Zurich Sigorta Desteğiyle Yenilenerek 37. İstanbul Film Festivali’nde İzleyiciyle Buluşacak

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İstanbul Film Festivali, ilk kez Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının önemli eserlerini yeniden sinemaya kazandırıyor. Bu yıl, Bilge Olgaç’ın başyapıtı İpekçe, restore ediliyor ve 30 yıl sonra yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşuyor. Osman Şahin’in Toroslar’daki köyünde geçmiş olaylardan esinlenerek Olgaç’la birlikte senaryolaştırdığı film, bir hayat kadınının değişmeyen yazgısını ve etrafındakilerin ikiyüzlülüğünü sade bir dille aktarıyor.

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