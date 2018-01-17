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2016 – 2017 Yılı Festival Değerlendirmesi

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Türkiye’de 2016 ve 2017 yıllarında yapılan film festivalleri veya yarışmalar çerçevesinde belgesel, kısa film ve animasyon yarışmalarında 2016 ve 2017 yapımı filmlerin aldığı ödüller kameraarkasi.org linkindeki dosyada sıralandı. Hayri Çölaşan tarafından hazırlanan araştırma http://www.kameraarkasi.org sitesinde yer alan veri tabanı çalışmasından çıkan sonuçtur. Bittiğinde kitaba dönüşecek proje film ve belgesel alanında yazılacak birçok kitabın kaynağı olacak.

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