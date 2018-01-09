Ali Vatansever ve Selin Tezcan ile Fikirden Perdeye: Yönetmen Yapımcı İşbirliğiyle Film Yapım Süreci Atölyesinin Kayıtları Başladı

Film çekmek, yönetmenin düş gücüne bağımlı olduğu kadar yapımcının gerekli bütün bileşenleri bir araya getirmesine ihtiyaç duyan zorlu bir süreç. Ali Vatansever ve Selin Tezcan’ın birlikte düzenlediği Fikirden Perdeye: Yönetmen Yapımcı İşbirliğiyle Film Yapım Süreci Atölyesi bir filmin, fikirden senaryoya, çekimden dağıtım ve pazarlama aşamalarına kadar olan yapım serüvenini yaratıcı bir yönetmen – yapımcı işbirliğiyle ele almayı amaçlıyor. 23 Ocak’ta başlayıp 16 hafta boyunca haftada 2 gün, Salı ve Perşembe akşamları 19:00 – 22:00 saatleri arasında gerçekleşecek atölyede bir filmin yapım serüveni ele alınacak.

Ali Vatansever / Selin Tezcan

