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Ali Vatansever ve Selin Tezcan ile Fikirden Perdeye: Yönetmen Yapımcı İşbirliğiyle Film Yapım Süreci Atölyesinin Kayıtları Başladı

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Film çekmek, yönetmenin düş gücüne bağımlı olduğu kadar yapımcının gerekli bütün bileşenleri bir araya getirmesine ihtiyaç duyan zorlu bir süreç. Ali Vatansever ve Selin Tezcan’ın birlikte düzenlediği Fikirden Perdeye: Yönetmen Yapımcı İşbirliğiyle Film Yapım Süreci Atölyesi bir filmin, fikirden senaryoya, çekimden dağıtım ve pazarlama aşamalarına kadar olan yapım serüvenini yaratıcı bir yönetmen – yapımcı işbirliğiyle ele almayı amaçlıyor. 23 Ocak’ta başlayıp 16 hafta boyunca haftada 2 gün, Salı ve Perşembe akşamları 19:00 – 22:00 saatleri arasında gerçekleşecek atölyede bir filmin yapım serüveni ele alınacak.

Ali Vatansever / Selin Tezcan

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