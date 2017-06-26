Sadi Bey’in Benzettikleri bölümüne yeni eklenen sevdiklerimiz:
The Butler: Başkanların Hizmetkarı
The Bye Bye Man
Yağmurlarda Yıkansam
Parçalanmış
2. Akdeniz Belgesel Film Günleri
Fashion Film Fest İstanbul 2016
Saul’un Oğlu,
Diriliş,
Tony Curtis,
Aamir Khan,
Yalçın Güzelce,
Ahmet Kural,
Hannâs: Karanlıkta Saklanan.
Sadi Bey’in Benzettikleri
Sadi Bey’in Benzettikleri bölümüne yeni eklenen sevdiklerimiz:
“Sadi Bey’in Benzettikleri” üzerine 5 düşünce
Michael Caine saçlarını uzatınca tıpkı John Lennon’a benzedi.
Casino Royale’in başrol oyuncusu Daniel Craig’in afişlerdeki resmi Kurtlar Vadisi’nin meşhur Memati’si Gürkan Uygun’a çok benziyor.
Paradise Now – Vaat Edilen Cennet’te Said’in annesi rolündeki Hiam Abbass, az çok şarkıcı Yıldız Tilbe’ye benziyor.
Benim benzettiğim ünlüler biraz yaşlı yıldızlar, gençlerin deyimiyle fosiller. Cüneyt Arkın’ın gençliği ile bıyıksız bir Charles Bronson çok benziyor. Yine Muzaffer Tema ile Alan Ladd ikiz kadar benzerler. Salih Güney ile Alain Delon, Kemal Sunal ile Jean Paul Belmando, birbirlerine çok benzerler.
Su sıralar Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisiyle dikkat çeken Fırat Çelik, Hunger ve Inglourious Basterds gibi filmlerle son yıllarda yükselişe geçen Alman aktör Michael Fassbender’i anımsatıyor sanki.