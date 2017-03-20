Jeffrey G. Hunt’un yönettiği ve Sarah Hyland, Steven Krueger, Justin Chon ile Clara Mamet’in oynadığı Şeytani (Satanist), 07 Nisan 2017’de Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarıldı.

Film, bahar tatili için Los Angeles’a giden dört üniversite öğrencisinin hikâyesini anlatıyor. Chloe, David, Seth ve Elise, Los Angeles’ta eskiden satanist ayinlerin yapıldığı ve lanetli olduğuna inanılan bir mahallede dolaşırken, bir kızı öldürülmek üzere olduğu bir ayinden kurtarırlar. Bu gizemli kızla birlikte ruh çağırmaya karar veren gençler, şeytani bir ruhun ortaya çıkmasıyla kendilerini doğaüstü ve tehlikelerle dolu olayların içinde bulurlar.