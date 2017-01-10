Hayal Perdesi Dergisi, Ocak – Şubat Tarihli 56. Sayısı Çıktı

Hayal Perdesi Sinema Dergisi’nin Ocak – Şubat 2017 tarihli 56. sayısı çıktı. Yeni sayının dosya konusu Amerikan sinemasında ve dizi filmlerinde İslamofobi. Kaptan Fantastik’in kapağa taşındığı son sayının Vizyon sayfalarında Sonsuzluk Ormanı, Meçhul Kız, Babamın Kanatları ve Vizyon Ötesi bölümünde Doktor Strange incelendi. Söyleşi bölümünün bu sayıdaki konuğu Genç Pehlivanlar’ın yönetmeni Mete Gümürhan. Müzik Kutusu’nda Leonard Cohen, şarkılarının çalındığı filmlerle anılıyor. Yeşilçam dünyasında Orhan Erçin ele alınıyor. Neden Film Seyrediyoruz bölümü konuğu ise Akademisyen Oğuzhan Ersümer.