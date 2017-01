John Hamburg’un yönettiği ve Zoey Deutch, Bryan Cranston, James Franco ile Tangie Ambrose’un oynadığı Onca Erkek Varken… Bu da Nereden Çıktı? (Why Him?), 20 Ocak 2017’de The Moments Entertainment dağıtımıyla The Moments Entertainment tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sevecen bir baba olan Ned, tatil günlerinde ailesi ile birlikte Stanford’da yaşayan kızını ziyaret eder. Ancak burada en büyük kabuslarından biri olacak, sosyal ilişkilerinde gariplikleri olan Silikon Vadisi milyarderlerinden Laird ile tanışır. Ned kendisini teknoloji dünyasında kaybolmuş hissederken Laird’in kızına evlenme teklif edeceğini öğrenince paniğe kapılır.