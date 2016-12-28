Yeni Film Fonu 2016 2. Dönem Sonuçları Açıklandı

Anadolu Kültür ile If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ortaklığıyla kurulan Yeni Film Fonu’nun 2016’nın ikinci döneminde desteklediği filmler belli oldu. 2016 jürisi Berke Baş, Melek Ulagay, Yeşim Ustaoğlu, Yıldırım Türker ve Zeynep Dadak’ın değerlendirmesi sonunda 7 filmin desteklenmesine karar verildi. Desteklenen 1 kısa ve 6 uzun/orta metraj belgesel film şöyle sıralandı: Dermansız Adam (Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu), Bitmeyen Sefer (Emine Gözde Sevim), Besna (Selim Yıldız), Dert Bende Derman Bende (Rüzgar Buşki, Senem Donatan), Kardeş Türküler Belgeseli (Çayan Demirel, Ayşe Çetinbaş), Rüzgâr Tayı (Sidar İnan Erçelik), Derdo Ana ve Ceviz Ağacı (Serdar Önal).