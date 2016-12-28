James Gray’in yönettiği ve Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller ile Tom Holland’ın oynadığı The Lost City of Z, önümüzdeki aylarda Chantier Films dağıtımıyla Chantier Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

David Grann’ın romanından uyarlanan ve yaşanmış bir hikâyeye dayanan filmde 1925 senesinde, Percy Fawcett, Amazon ormanlarına giderek köklü bir uygarlık bulup tarihin bu önemli keşfini yapmak ister. Avrupalılar dünyanın bilinen en büyük ormanı olan Amazon’da El Dorado adında bir krallık olduğuna ve gezginlerin bu krallığı bulmak amacıyla yola çıkıp öldüklerine inanırlar. Fawcett oğluyla birlikte bu krallığın varlığını kanıtlamak için yola çıkar.