Islamo Phobia Filminde Oynaması İçin Türkiye’den Meryem Sevilen Seçildi

Hollywood yıldızlarının yanı sıra 32 ülkeden oyuncuların rol alacağı, “İslam, sevgi ve barış dinidir” konusunun işleneceği Islamo Phobia filminde oynaması için Türkiye’den Meryem Sevilen seçildi. Filmin Türkiye ve Hollanda sorumlusu yönetmen Ömer Sarıkaya’nın verdiği bilgiye göre filmde, Hollywood’tan dünyaca tanınmış olan Baldwin kardeşlerden Daniel Baldwin, Oliver Stone’nun müslüman olan oğlu Sean Ali Stone, Chris Mulkey, Christopher Atkins, Kabir Bedi ve Türkiye’den Meryem Sevilen rol alacak. Hollywood’lu yapımcı George Edde, Ömer Sarıkaya ve diğer 12 ülke yapımcısı Islamo Phobia’nın Hollanda, Belçika ve Almanya’da çekileceğini açıkladı.