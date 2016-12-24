1. Sinema Güzeli Yarışması

Yıllar önce her yıl düzenlenerek sinemanın kral – kraliçesinin seçildiği ve seçilenlerin o yıllarda sinema filmlerinde boy gösterdiği Sinema Güzeli Yarışması günümüzde BONNE VIE Dergisi ile devam edecek. Sunuculuklarını Ceren Kaplakarslan ile Vatan Şaşmaz’ın yapacağı yarışmanın jüri üyeleri Şükrü Avşar (Avşar Film), Mehmet Yiğit Alp (NTC Medya), Faruk Bayhan (MF Yapım), Çağrı Bingüller (Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi) ve Engin Çağlar’dan (Film-San Vakfı Başkanı) oluşuyor. Birinci seçilecek yarışmacı 2017 yaz ayında K.K.T.C.de düzenlenecek 12. Miss Fashion TV International Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Ceren Kaplakarslan / Vatan Şaşmaz

