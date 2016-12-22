Hisar Kısa Film Seçkisi 2017 İçin Başvurular Başladı

Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nin 2005 yılından beri sürdürdüğü ve yılın en iyi 10 kısa filmini bir DVD’de toplayan Hisar Kısa Film Seçkisi’nde kısa filminizle yer almak istiyorsanız, başvurular başladı. Hisar Kısa Film Seçkisi, 2005 yılından bu yana yıl içerisinde Türkiye’de çekilen yüzlerce kısa filmi tarıyor, başvuruları topluyor, elemelerden geçiriyor ve jüri kararıyla seçilen 10 kısa filmi bir DVD’de toplayarak sinema okullarına, ulusal ve uluslararası yarışmalara, festivallere gönderiyor. Seçkiye 2016 yılı içinde üretilmiş kurmaca, belgesel ve canlandırma türündeki kısa filmler başvurabiliyor. Seçki için son başvuru tarihi 23 Ocak 2017.